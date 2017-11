Continuar a ler

O jogo teve grande intensidade, com cada lance disputado pelos jogadores das duas equipas como se fosse o último, numa luta sobretudo a meio-campo, com prevalência das defesas sobre os ataques e pouco trabalho para os guarda-redes.Não há registo de uma oportunidade verdadeiramente perigosa junto de qualquer uma das balizas, mantendo-se a invencibilidade de Armando Evangelista no Penafiel, com três vitórias e outros tantos empates.Com esta igualdade, o Penafiel subiu ao sétimo lugar, com 20 pontos, a cinco do Santa Clara, terceira e última equipa em lugar de subida [o FC Porto B é segundo, mas está impedido pelos regulamentos de subir], com os mesmos dois de vantagem sobre o Gil Vicente, agora 10.º da geral.Penafiel - Gil Vicente, 0-0.Ivo Gonçalves, Kalindi, João Paulo, Luís Pedro, José Gomes, Rafa Sousa, Ludovic (Romeu Ribeiro, 46), Tiago Ronaldo, Gustavo (Gleison, 75), Vasco Braga e Fábio Abreu (Fábio Fortes, 58).(Suplentes: José Costa, Luís Dias, Diouf, Romeu Ribeiro, Caetano, Gleison e Fábio Fortes).Armando Evangelista.Rui Sacramento, Gabriel, Luiz Eduardo, Vítor Tormena, Luís Tinoco, André Fontes, Miguel Abreu (João Pedro, 73), Alioune Fall (Gastón Camara, 58), Jonathan, James Igbekeme e Rui Miguel.(Suplentes: Júlio Neiva, Ricardinho, Sandro, Henrique, Reko, Gastón Camara e João Pedro).Jorge Casquilha.Jorge Sousa (AF Porto).Cartão amarelo para Vasco Braga (23), Alioune Fall (41) e Romeu Ribeiro (51). Cartão vermelho direto para José Gomes (35).946 espetadores.