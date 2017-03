Continuar a ler

O Benfica B, com três juniores no onze (Jota, Gedson e João Félix), entrou melhor no jogo, teve mais bola e espaço para construir jogadas de ataque, com Jota e Diogo Gonçalves, um dos melhores em campo, em plano de evidência.O golo chegou com naturalidade, com Ferro a dar a melhor sequência ao canto cobrado da esquerda, e mais não aconteceram por mérito do guarda-redes Ivo Gonçalves, por duas vezes a negar o golo a Jota e a Diogo Gonçalves, que surgiram isolados.A resposta do Penafiel, pouco agressivo a defender na primeira parte, surgiu por João Paulo, num remate de ressalto à entrada da área, aos 34 minutos, antes de um lance na área do Benfica B, que motivou muitos protestos dos locais, por alegado corte com a mão de um jogador encarnado.O Penafiel surgiu transfigurado na segunda parte, a equipa foi mais ativa e menos reativa, soube retirar espaço na construção de jogo do adversário e envolveu os seus laterais no processo ofensivo, beneficiando ainda de uma agressividade positiva a atacar e na recuperação à perda.Os sinais de mudança chegaram aos 49 minutos, quando o central João Paulo restabeleceu a igualdade, após várias ameaças do Penafiel, que continuou a carregar e a construir jogadas de golo, face a um Benfica B sem bola, como mais gosta, e a ter de correr atrás dos adversários.Ao ataque continuado do Penafiel respondia o Benfica B em contra-ataque, num jogo emotivo e com muitas situações de golo para as duas equipas: Gonçalo Abreu, João Paulo, com um cabeceamento ao poste, e Fidelis, por duas vezes, podiam ter marcado para os locais, respondendo Heri e Diogo Gonçalves para o Benfica B, com este último a acertar também no poste, após brilhante jogada individual.Quando parecia que o empate seria o resultado final, aos 87 minutos, Fernando, em campo desde os 66, recebeu a bola na área e numa espécie de centro-remate acabou por bater Ivan Zlobin, que pareceu mal batido.Com esta importante vitória, o Penafiel ascendeu provisoriamente ao nono lugar com 46 pontos e a permanência praticamente confirmada, enquanto o Benfica B, que mantém 50 e o quinto lugar, pode, no entanto, ser ultrapassado pela Académica, que recebe o Académico de Viseu, no final da jornada.Ao intervalo: 0-1.Marcadores:0-1, Ferro, 22 minutos.1-1, João Paulo, 49.2-1, Fernando, 87.Ivo Gonçalves, Kalindi, João Paulo, Diouf, Pedro Araújo, Romeu Ribeiro, André Fontes, Rafa Sousa (Fernando, 66), Wellington (César, 90+2), Fábio Fortes (Fidelis, 76) e Gonçalo Abreu.(Suplentes: Coelho, Luís Dias, Paulo Bessa, César, Edu, Fernando e Fidelis).Treinador: Paulo Alves.Ivan Zlobi, Aurélio Buta, Rúben Dias, Ferro, Yuri Ribeiro, Pêpê, Heri (Florentino Luís, 86), Gedson, Jota (Dálcio, 71), João Félix (Zé Gomes, 56) e Diogo Gonçalves.(Suplentes: André Ferreira, Pedro Amaral, João Escoval, Florentino Luís, Dálcio, Romário Baldé e Zé Gomes).Treinador: Hélder Cristóvão.Rui Oliveira (AF Porto).Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Paulo (20), Wellington (29), Romeu Ribeiro (63), Aurélio Buta (75), Dálcio (80), Pêpê (88) e Rúben Dias (88).: 527 espectadores.