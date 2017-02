Continuar a ler

A formação forasteira justificou o resultado pelo melhor acerto defensivo, conseguindo suster o melhor arranque dos locais, que ficaram perto do golo, aos sete minutos, por Fábio Fortes, e pelo aproveitamento no ataque, tirando partido da velocidade dos extremos nos corredores laterais e da qualidade do avançado Carlão.O lance de Fábio Fortes abriu praticamente as hostilidades, após um atraso intercetado pelo avançado, mas o penafidelense contornou por fora o guarda-redes Victor Braga e perdeu ângulo de remate, permitindo o corte, em esforço, de Quichini para canto.A partir deste momento, o Famalicão conseguiu acertar as marcações e controlar o jogo a meio campo, o que lhe permitiu lançar alguns avisos à baliza de Coelho: Feliz, Vítor Lima e Carlão protagonizaram os primeiros remates e testaram os reflexos do guarda-redes duriense.Mas, aos 38 minutos, Coelho não conseguiu impedir o golo inaugural, anotado por André Perre, a emendar junto do poste um desvio de um colega após pontapé de canto.Os locais entraram determinados a mudar o cariz do jogo na segunda parte, mas uma desatenção defensiva, aos 53 minutos, possibilitou o segundo golo ao adversário, por Carlão, que, sem oposição, conseguiu dar força e colocação suficientes ao cabeceamento e bater Coelho.O Penafiel acusou o golo e nem as substituições conseguiram produzir resultados, tendo sido mesmo o Famalicão, por Mendes, a ficar perto do golo, num remate ao poste, aos 61 minutos, ainda antes de um lance no mínimo controverso na área dos famalicenses, por falta sobre Fábio Fortes.Com este triunfo, o terceiro da época na condição de visitante, o Famalicão ascendeu ao 11.º lugar, com os mesmos 38 pontos de Cova da Piedade e Gil Vicente, enquanto o Penafiel, que sofreu a quarta derrota caseira, as duas últimas de forma consecutiva, manteve o oitavo posto, com 40.Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.0-10-1, André Perre, 38'0-2, Carlão, 53'Coelho, Luís Dias (Kalindi, 68'), João Paulo, Pedro Ribeiro, Gonçalo Abreu, Romeu Ribeiro, Rafa Sousa (Fernando, 55'), André Fontes, Hélio (Fidelis, 46'), Fábio Fortes e WellingtonIvo Gonçalves, Kalindi, Diouf, César, Edu, Fernando e FidelisPaulo AlvesVictor Braga, Joel, Quichini, Vilaça, Jorge Miguel, André Perre, Fokobo, Diogo Cunha (Mércio, 69'), Mendes, Carlão e Feliz (Gevaro, 84')Suplentes: Gabriel, Ângelo Menezes, Dani, Mércio, Gevaro e Tozé MarrecoNandinhoVítor Ferreira (AF Braga)Cartão amarelo para André Perre (29'), Quichini (45'+2) e Romeu Ribeiro (85')795 espetadores