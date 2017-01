Continuar a ler

As duas equipas iniciaram o jogo com várias alterações relativamente ao último encontro do ano civil de 2006, seis no caso dos algarvios, o dobro dos 'rubro-negros', e isso acabou por influenciar o resultado.Com domínio quase absoluto no jogo, mas sem pressionar muito, o Penafiel aproveitou as falhas defensivas dos algarvios, pouco agressivos e muito permeáveis na defesa, sobretudo nas alas, para construir uma vitória fácil.Fábio Fortes emendou um centro de Fábio Fortes da esquerda para fazer o primeiro golo dentro do primeiro quarto de hora e quase 'bisou', dois minutos depois de Wellington ter ficado perto do segundo.À facilidade concedida nos corredores juntou-se uma saída extemporânea da baliza de Léo, aos 35 minutos, permitindo que o contra-ataque do Penafiel resultasse no segundo golo, numa triangulação envolvendo Fábio Fortes e Wellington, que marcou de baliza deserta.A precisar urgentemente de pontos, o Olhanense não conseguia ter bola e, depois de um primeiro tempo em que só por duas vezes 'assustou' Coelho, pôde reentrar na discussão do resultado aos 55 minutos, mas Galassi errou a direção do remate no melhor lance dos algarvios, capitalizando algum relaxamento dos locais, nesta fase mais preocupados em gerir o resultado.O Olhanense só voltou a ficar perto do golo nos descontos, já depois de Rafa Sousa, de cabeça, fazer o terceiro golo, aos 65 minutos, e Redolfi, quatro minutos depois, ter desviado para a própria baliza um remate de Gonçalo Abreu, fixando o resultado final.Com este triunfo, que interrompe uma série de cinco derrotas, quatro delas para o campeonato, o Penafiel ascendeu provisoriamente ao sexto lugar, com 31 pontos, enquanto o Olhanense continua em último, com 13, e no final da jornada pode ficar mais distante dos adversários diretos.Ao intervalo: 2-0.Marcadores:1-0, Fábio Fortes, 11.2-0, Wellington, 35.3-0, Rafa Sousa, 65.4-0, Redolfi, 69 (na própria baliza).Coelho, Luís Dias, João Paulo, Diouf, Daniel Martins, Romeu Ribeiro (César, 83), André Fontes, Rafa Sousa, Wellington, Fábio Fortes (Fidelis, 73) e Gonçalo Abreu (Fernando, 78).(Suplentes: Ivo Gonçalves, Paulo Bessa, Djibril, César, Hélio, Fernando e Fidelis).Treinador: Paulo Alves.Léo, Carlos Freitas (Doudou, 65), Pedro Eira, Gerevini, Tiago Duque (Redolfi, 46), González (Pedro Albino, 78), Sori Mané, Edgar Abreu, Aguilar, Galassi e Salim Cissé.(Suplentes: Evtimov, Pedro Albino, Redolfi, Doudou e Fabrício).Treinador: Bruno Baltazar.Bruno Paixão (AF Setúbal).Ação disciplinar: Cartão amarelo a Gerevini (48), Aguilar (61) e César (86).458 espectadores.