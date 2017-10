Continuar a ler

Com esta vitória, a primeira de Armando Evangelista no comando técnico dos 'rubro-negros', o Penafiel igualou o Sporting B, ambos com 13 pontos e provisoriamente a meio da tabela classificativa.O jogo teve início com os bombeiros locais a perfilarem com as equipas na saudação ao público, numa homenagem com direito a um minuto de silêncio após incêndios do último fim de semana, antes de um jogo vivo, repartido, e com uma segunda parte de gala por parte dos penafidelenses.As duas equipas apareceram em campo com os olhos postos na baliza contrária e, alternadamente, sempre num bom ritmo, foram criando situações para marcar, mas a ação dos guarda-redes e, também, a pontaria desafinada dos jogadores foram adiando o primeiro golo, anotado por Rafael Barbosa.Mauro Riquicho, que realizou os primeiros minutos da época após grave lesão, subiu pelo corredor direito, entrou na área e sofreu um toque de José Gomes, de nada valendo os protestos dos locais, num lance que Rafael Barbosa aproveitou para adiantar o Sporting B, de grande penalidade.Na segunda parte, o Penafiel foi mais rápido a trocar a bola e aproveitou a menor experiência do adversário para dar a volta ao resultado.Gustavo iniciou e concluiu o lance de que resultou o empate, aos 55 minutos, em recarga a um primeiro remate do próprio ao poste, e participou no segundo, ao assistir Fábio Abreu à entrada da área, aos 64.O avançado do Penafiel estava com o 'pé quente' e aproveitou algum desnorte que tomou conta dos 'leões' para voltar a marcar, primeiro (76), numa emenda a um centro de Vasco Braga da direita e, a seguir (79), a concluir um trabalho individual de José Gomes na esquerda, com remates na pequena área.Jogo disputado no Estádio 25 de Abril, em Penafiel.: 0-1.0-1, Rafael Barbosa, 39 minutos (grande penalidade).1-1, Gustavo, 55.2-1, Fábio Abreu, 64.3-1, Fábio Abreu, 76.4-1, Fábio Abreu, 79.Ivo Gonçalves, Kalindi, João Paulo (Paulo Bessa, 83), Luís Pedro, José Gomes, Rafa Sousa, Ludovic (Fábio Fortes, 75), Tiago Ronaldo, Gustavo (Caetano, 89), Vasco Braga e Fábio Abreu.(Suplentes: José Costa, Luís Dias, Paulo Bessa, César, Caetano, Danilo e Fábio Fortes).Treinador: Armando Evangelista.Pedro Silva, Mauro Riquicho, Demiral, Ivanildo Fernandes, David Sualehe, Budag (Kenedy Có, 76), Paulinho, Rafael Barbosa (Pedro Delgado, 71), Jovane, Pedro Marques (Cristian Ponde, 66) e Ary Papel.(Suplentes: Diogo Sousa, Kiki, Kenedy Có, Cristian Ponde, Pedro Delgado, Tiago Djaló e Bruno Paz).Treinador: Luís Martins.: Cláudio Pereira (AF Aveiro).: Cartão amarelo para José Gomes (38), João Paulo (50), Fábio Fortes (84), Paulinho (88) e Cristian Ponde (90+4).: 446 espetadores.