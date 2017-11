Continuar a ler

No último lugar, a formação vimaranense procurou dividir o jogo e nunca abdicou de atacar, criando várias oportunidades ao longo do jogo, mas concedeu muitos espaços no seu meio campo, sobretudo na primeira parte, que os jogadores locais exploravam.As diagonais de Gustavo e Gleison nas costas dos defesas minhotos foram ensaiadas várias vezes, mas o golo inaugural surgiu num lance de insistência, com Gustavo a aproveitar um ressalto e a rematar, cruzado e de fora da área, sem possibilidades de defesa para Miguel Oliveira, que, quatro minutos depois, aos 21, negou o segundo a Gleison.O Penafiel nunca deixou de controlar o jogo, mas após a vantagem pareceu abrandar o ritmo e, numa desatenção de Rafa e Luís Pedro, aos 40 minutos, o avançado Haashim ficou perto do empate, respondendo Ludovic, também com muito perigo, na sequência do lance, para o Penafiel.O Guimarães foi mais afoito na segunda parte, beneficiando de uma transição mais rápida de bola entre os seus jogadores, e, após algumas ameaças perante um Penafiel mais preocupado em gerir o resultado, chegou mesmo ao empate, aos 63 minutos, por Medarious, a concluir a melhor jogada de todo o encontro, com a bola a ser trocada ao primeiro toque por vários elementos da equipa.Este golo fez soar o alerta entre os locais, que viram Caetano juntar-se a Fábio Fortes e Fábio Abreu no ataque, e seria mesmo o antigo internacional jovem por Portugal a decidir o jogo, aos 80 minutos, aproveitando um corte defeituoso de Sacko na pequena área do Vitória para 'fuzilar' Miguel Oliveira.O Vitória de Guimarães, que instantes antes podia ter provocado a 'cambalhota' no marcador, num contra-ataque apenas travado pelo guarda-redes Ivo Gonçalves, ainda tentou ir em busca do empate, dispôs de alguns lances de bola parada, mas o Penafiel recuou, juntou linhas e conseguiu defender a vantagem.Com este resultado, o Penafiel ascendeu ao sétimo lugar, agora com 23 pontos, a três dos lugares de subida, enquanto o Vitória de Guimarães B afundou-se ainda mais no último lugar, com apenas oito pontos.Jogo disputado no Estádio 25 de Abril, em Penafiel.Penafiel - Vitória de Guimarães B: 2-1.1-0.1-0, Gustavo, 17 minutos.1-1, Medarious, 63.2-1, Caetano, 80.Ivo Gonçalves, Kalindi, João Paulo, Luís Pedro, Daniel Martins, Rafa Sousa, Ludovic (Fábio Fortes, 66), Romeu Ribeiro (Caetano, 73), Gustavo, Gleison (Danilo, 86) e Fábio Abreu.(Suplentes: José Costa, Luís Dias, Diouf, César, Danilo, Caetano e Fábio Fortes).Armando Evangelista.Miguel Oliveira, Sacko, Dénis, Ricardo Carvalho (Medarious, 62), Davi, Tiago Castro, Phete, Ruben Oliveira (Joseph, 23), Artur Abreu, Haashim Domingo (Bence Biró, 85) e Haman.(Suplentes: André Costa, Jorginho, Joseph, Mimito, Medarious, Bence Biró e Rui Gomes).Vítor Campelos.Humberto Teixeira (AF Porto).Cartão amarelo para João Paulo (88).853 espetadores.