O treinador dos beirões destacou dois momentos do jogo: o golo do adversário e o penálti que Wagner atirou ao poste: "Há duas situações que marcam o jogo: o lance do canto, em que fomos ingénuos, porque não podemos ficar com menos um homem quando sabíamos que o Marítimo era muito forte nas bolas paradas. Essa situação desorganizou-nos e isso marcou-nos. O outro lance foi o do penálti: é caricato, porque no último jogo em casa sofremos um golo de penálti aos 80 e foi o golo que ditou a derrota. Hoje não conseguimos marcar. Mas, quero reforçar que o Wagner entrou muito bem, é um profissional tremendo. Vem de uma lesão de um mês, entrou muito bem, ajudou a equipa, foi infeliz naquele lance, mas tem muita qualidade e vai-nos ajudar no futuro".Pepa admitiu depois que existe frustração no balneário mas frisou que a sua equipa tem de ser guerreira para conseguir sair do último lugar: "Não gosto de falar com os jogadores com a cabeça quente, temos tempo para analisar as coisas a frio. Agora, o que se sente ali é um pouco de frustração, porque foi um jogo difícil, intenso e tivemos várias situações para matar o jogo, na cara do guarda-redes. É um ponto, a frustração foi muita, porque queríamos muito os três. Nos últimos 10 minutos, o Marítimo aproveitou o desnorte que tivemos. Tenho que admitir que, depois do penálti, ficámos nervosos e ansiosos e isso podia-nos ter custado ainda mais do que custou. Estamos em último, por isso, duro é sempre, temos de ser grandes homens e guerreiros para lidar com isso. O nosso pensamento tem de ser já o Paços [de Ferreira], não temos tempo para nos lamentar".