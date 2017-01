Continuar a ler

Na conferência de antecipação da deslocação a Braga, o novo treinador do Tondela, Pepa - que substitui Petit a meio da semana - mostrou-se convicto de que é possível tirar os auriverdes dos lugares de despromoção."Acredito cegamente que vamos conseguir os nossos objetivos: sei que vai ser difícil, mas é um desafio que vai dar um gozo enorme", acrescentou.Pepa sublinhou que encontrou um grupo forte e com qualidade, embora admita que possa ter encontrado alguma ansiedade e tristeza, fruto de algumas derrotas seguidas e do peso de se encontrar na última posição da tabela classificativa."Há qualidade no grupo e é normal a qualidade ser colocada em dúvida não por nós, mas pelos próprios jogadores porque os resultados assim o obrigam. Um dos desafios próximos é esse mesmo: fazer o grupo acreditar nas capacidades que tem, na qualidade que tem e não tenho dúvidas de que existe qualidade para treparmos por aí acima, com critérios e acima de tudo todos juntos", apontou.Sobre o adversário, terceiro classificado, Pepa referiu que se trata de uma equipa fortíssima, com grande qualidade em termos individuais e que está a fazer um grande campeonato em casa."O Braga é uma equipa que não perdeu ainda em casa, fez um investimento forte, está forte e na luta pelo terceiro lugar com mérito, mas mais do que sabermos da mais-valia do Braga, temos de potenciar o que podemos fazer", sustentou.Pepa prometeu ainda colocar em campo "um Tondela forte, organizado e ciente do que vai fazer", "sem estar só à espera que as coisas aconteçam"."O erro provoca-se, potencia-se e é a isso que nos vamos agarrar. Estou curioso também, pois uma coisa é ver o dia-a-dia, o treino, e falta ver em competição, mas estou com grande esperança na resposta que vamos dar dentro de campo", concluiu.