Este foi o segundo jogo do técnico ao comando dos beirões, após a estreia em Braga: "Estes testes são ideais, equipas fortes em campos difíceis, primeiro o Sp. Braga e agora o Benfica. Temos homens para ir lá para dentro e mostrámos coragem. Já o resultado parece-me pesado".



Questionado sobre o estado de espírito da equipa, Pepa respondeu assim: "Temos de ser realistas. Não pontuámos nem marcámos, mas vamos conseguir reerguer-nos quando menos esperarem".

Na hora de analisar a derrota deste domingo no Estádio da Luz, Pepa não poupou elogios ao Benfica."A vitória é justa, e não conseguimos [aguentar] porque do outro lado está uma equipa com um dos maiores volumes ofensivos da Europa. Temos de melhorar a nossa basculação vertical e a pressão. Enquanto tivemos capacidade física deixámos boa imagem, mas isso não chega pois precisamos de pontos", referiu o técnico.

Autor: Luís Miroto Simões