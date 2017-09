Pepa elogiou os seus jogadores. "Se com menos um é ingrato, com menos dois é obra. Agarramo-nos ao ponto com tudo e tivemos grande atitude. Até podíamos perder este jogo, mas ficou a lição para a raça e atitude desta equipa", registou o treinador do Tondela, concluindo: "Foi só um ponto, mas soube a muito mais. Até podíamos ter feito o segundo golo. Aqui, dizem valentes transmontanos. Nós tivemos alma e eu digo valentes bestas. Os beirões sabem o que quero dizer..."

Autor: Paulo Silva Reis