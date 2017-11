Continuar a ler

"Na segunda parte, melhorámos essa situação, o Boavista não deixou de criar oportunidades de golo. Nós melhorámos e crescemos, mas sofremos os dois golos. A reação foi épica e cabal. É isso que temos de meter na cabeça, às vezes não conseguimos jogar como queremos, mas nunca podemos deixar de ter esta alma que tivemos dentro do campo. A alteração também foi benéfica, ficámos muito mais agressivos no último terço, não deixámos de acreditar e fomos para cima. E a partir do momento em que marcámos o primeiro golo, a equipa galvanizou-se e nunca deixámos de acreditar que íamos sair daqui com os três pontos", frisou.



Pepa deixou ainda elogios à equipa e já pensa no encontro com o Portimonense. "É uma equipa que nas maiores adversidades dá uma resposta tremenda e esse é o desafio que tenho. Às vezes, é preciso estarem encostados às cordas para termos resposta mais cabal, mas isso é com tempo e a própria experiência dos jogadores. Na primeira parte, corremos muito e mal e na segunda parte melhorámos muito. Estamos com 12 pontos, estamos no caminho que queremos e a preparar o foco no jogo com o Portimonense", destacou.



O Tondela teve de sofrer para garantir. O técnico Pepa admitiu que o primeiro tempo pertenceu aos axadrezados mas salientou que a sua equipa melhorou no segundo tempo."Deixar de acreditar, nesta casa? Isso não existe, comigo então? Nós hoje não tivemos critério com bola, não estivemos tão bem como costumamos estar com bola, apesar das primeiras oportunidades até terem sido nossas. A verdade, é que na primeira parte o Boavista tomou conta do jogo. Na segunda parte, o Boavista teve o penálti e aquele canto bem marcado, em que conseguiram criar superioridade ao segundo poste. Essas foram as únicas oportunidades. Na primeira tiveram muitas, estiveram por cima do jogo, estávamos partidos e a querer pressionar alto de forma desorganizada", disse, explicando as mudanças no segundo tempo.

