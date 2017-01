Continuar a ler

E prosseguiu: "Foi uma grande resposta, com grande capacidade de sofrimento, saber ter bola, já tivemos muito mais bola e este é o caminho: capitalizar as coisas boas e corrigir as coisas menos boas que voltaram a acontecer. Temos de melhorar algumas situações de brindes, demos alguns brindes e isso não pode acontecer. Têm de ter lá dentro atitude e isso foi contagiante. Quando um parecia que estava a claudicar, logo aparecia outro colega a puxar por ele e tem de ser assim. Foi um jogo repartido, em termos de posse de bola e oportunidades de golo. As que tivemos foram claras, o Chaves também teve três oportunidades para fazer golo. Nesse aspeto, o Cláudio [Ramos] encheu a baliza, mas tenho de colocar o dedo na ferida, e duas dessas oportunidades foram brindes e não podemos pensar que está ganho. Ainda temos de corrigir muitas coisas e não dar tiros nos pés, deixando os adversários com oportunidades claras de golo quando as coisas estavam controladas"."Duas substituições na primeira parte condicionam a equipa, em termos de refrescar e mexer no jogo. Notámos alguma quebra física, o que é natural, o rigor e a concentração desgastam. Ficar privado do Wagner tão cedo, independentemente da boa entrada do Miguel [Cardoso] e depois a saída do Bruno [Monteiro] condicionou-nos, mas temos de ter capacidade de superação e saber que quem entrasse iria dar continuidade ao trabalho e rigor e isso foi conseguido", afirmou.Pepa elogiou ainda a prestação dos dois reforços qque se estrearam este sábado... a marcar: Osorio e Heliardo. "Acima de tudo são os três pontos. As estreias são boas, independentemente dos golos, foram estreias positivas. Não gosto de individualizar, mas estiveram bem e o próprio Heli [Heliardo] cresceu com o jogo, enquanto teve capacidade deu tudo, melhorou na segunda parte, a adaptação ao futebol europeu também não é fácil".: Sofia Lobato com Lusa