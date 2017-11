Continuar a ler

Na conferência de imprensa de antevisão da deslocação a Portimão, Pepa sublinhou que tanto o Tondela [15 golos marcados) como o Portimonense [com 20] jogam "o jogo pelo jogo", sempre "de olhos postos na baliza".



"Sabemos da dificuldade que vamos ter, com uma viagem muito massacrante, mas também tudo está a ser feito para que no sábado estejamos a mil", referiu.



Sobre o adversário, o treinador auriverde destacou que é "uma equipa muito forte" e que tem "individualidades muito acima da média".



"Tem também um treinador [Vítor Oliveira] que, para além de ser um grande treinador, é um grande homem. Um homem que tem dado muito ao futebol e é bom vê-lo de volta à Liga NOS", acrescentou.



Tondela e Portimonense 'dobraram' o primeiro terço do campeonato com os mesmos 12 pontos, partilhando ainda o ataque como ponto forte.



"O Portimonense tem o quarto melhor ataque da prova, nós também lá estamos perto, mas temos de estar precavidos para essa situação. Reconhecemos o valor do adversário, mas temos, acima de tudo, de olhar para nós e fazermos o que temos de fazer, melhorar o que temos de melhorar e errar o menos possível", concluiu.



O treinador do Tondela, Pepa, considerou esta quinta-feira que o jogo de sábado com o Portimonense, da 12.ª jornada da Liga NOS, vai ser bem disputado, aberto e com golos."Arrisco-me a dizer que vai ser um jogo com golos, bem disputado e aberto, porque são duas equipas que procuram o golo. Não é por acaso que são duas equipas com este número de golos [marcados]", sustentou.

