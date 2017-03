Continuar a ler

Na conferência de antevisão da receção ao Sporting, Pepa sublinhou que os seus jogadores têm de ser ambiciosos, uma vez que não há equipas invencíveis, mesmo quando possam ter mais qualidade em termos individuais."Isto é um jogo coletivo e são onze para onze lá dentro. Garanto que não vão correr mais do que nós e não é só correr muito: é correr bem e aí entra a estratégia e a organização a que temos de estar agarrados", destacou.O treinador auriverde admitiu que os seus jogadores estão conscientes das dificuldades que vão encontrar, mas não vão ficar à espera que "caia do céu o que quer que seja"."Temos de ser nós a procurar, com o foco em duas coisas fundamentais: o trabalho e ganhar. Temos de ter este vocabulário dentro do nosso espírito e do nosso balneário", acrescentou.Sobre a possível pressão que este jogo acarreta, Pepa considera que se trata de uma "pressão saudável" de quem está a competir entre os melhores do futebol nacional."É encarar o jogo com alegria e como uma oportunidade de disputar outra vez três pontos, independentemente de quem seja e da mais valia que esteja do outro lado, que é reconhecida por todos. Vão ser 90 minutos na nossa casa e não vai ser por falta de organização, trabalho e um querer tremendo, pois no que depender de nós, vamos fazer tudo para conseguir ganhar os três pontos", concluiu.O Sporting ocupa a terceira posição do campeonato, com 48 pontos, enquanto que o Tondela é 17.º e penúltimo, com 16.Tondela e Sporting defrontam-se às 20H30 de sábado, no Estádio João Cardoso, em Tondela, em partida da 25.ª jornada, apitada por Bruno Paixão, da AF Setúbal.