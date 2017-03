Continuar a ler

Na conferência de imprensa de antecipação da deslocação a Moreira de Cónegos, Pepa sublinhou que esta é mais uma finalíssima, em que o foco e a concentração têm de "estar a mil". "Temos de saber não ter bola, saber ter bola e ser agressivos no último terço. Acredito sinceramente que vamos sair por cima", acrescentou.Sobre o adversário, Pepa destacou que se trata de uma equipa que tem "muita qualidade individual e um treinador experiente, que já subiu várias vezes (de divisão), foi campeão nacional e dispensa apresentações"."Está tudo reunido para ser um bom jogo. Vamos ter um bom árbitro, um dia de sol, o campo também é bom e é uma final para as duas equipas. Para nós, é uma finalíssima, portanto, tem tudo para ser um bom jogo", referiu.O treinador 'auriverde' aproveitou ainda para apontar o dedo "aos entendidos do futebol, que aparecem quando há jogos mais mediáticos"."Esses entendidos enterraram o Tondela", exclamou, prosseguindo: "O que aconteceu foi uma falta de respeito e querem-nos enterrar vivos. Pensam que estamos mortos e já descemos de divisão".De acordo com Pepa, o que se foi lendo e ouvindo depois da partida com o Sporting, em que o Tondela perdeu por 4-1 , por culpa de quatro golos do holandês Bas Dost, "foi feio", prometendo "dar a resposta dentro do campo"."Essa revolta, por causa do que aconteceu, é grande e, mais do que estar aqui com palavras, é irmos amanhã (sábado) para dentro de campo. A única resposta que podemos dar, não é ir para jornais, Facebook ou para a televisão, é fecharmo-nos em copas e temos 90 e tal minutos para dar a resposta", frisou.A conferência de imprensa contou ainda com a presença do avançado Wagner, que garantiu que a equipa dá todos os dias o máximo para poder apresentar-se na melhor forma."Temos é de demonstrar dentro do campo às pessoas que falam que não temos qualidade. É lá dentro que o demonstramos e vamos fazê-lo amanhã (sábado)", disse.Moreirense e Tondela defrontam-se às 16 horas deste sábado, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, em partida da 26.ª jornada da Liga NOS, que será arbitrada por Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.O Moreirense ocupa a 16.ª e antepenúltima posição do campeonato, com 20 pontos, enquanto o Tondela é 18º e último, com 16.