Surreal. Eis a palavra que Pepa encontrou para analisar o sucedido no FC Porto-Tondela desta noite. Em causa estão os lances polémicos dos instantes finais da primeira parte, nomeadamente o penálti sobre Soares "Vou ser direto, muito claro e objetivo. O jogo ficou estragado. Só agora vi as imagens e não quis acreditar no que vi. É surreal! Mas não me vou alongar mais. Há imagens, há profissionais desse lado, para analisar e ver as coisas. É surreal a expulsão. É surreal o penálti. Antes do penálti há falta. Antes do segundo golo há falta. O Johny vai isolado e é amarelo. O Kaká à primeira falta vê amarelo...", elencou o técnico dos tondelenses, em conferência de impensa, recordando depois a conversa com os seus pupilos ao intervalo."O que lhes disse foi para se lembrarem do brio, do facto de serem profissionais. Indepentetemente do que tinha acontecido, temos de ir lá para dentro e lutar pelos pontos. Não conseguimos... Mas custa muito andar atrás da bola. Andámos praticamente toda a segunda parte atrás da bola. Fisicamente e emocionalmente... Sinceramente tenho de dar os parabéns aos meus jogadores, por ninguém ter perdido a cabeça. Há jogo para a semana, fomos profissionais... E mesmo assim ainda perdemos os dois centrais. Mas a nossa luta continua e não pensem que é com este tipo de situações que vamos baixar a cabeça ou desistir", acrescentou.

Autor: Fábio Lima