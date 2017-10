Continuar a ler

"A primeira oportunidade é do Belenenses, mas, depois, com naturalidade e com a nossa estratégia e bloco mais baixo, tivemos cinco ou seis oportunidades de golo. O jogo estava equilibrado, mas as oportunidades eram nossas. Na segunda parte, com mais um homem, tivemos que ter calma, clarividência e em algum momento não a tivemos, mas continuámos com bola, fizemos mais cruzamentos e os golos acabaram por surgir com naturalidade", acrescentou.Pepa não deixou, no entanto, de lamentar algumas decisões da equipa de arbitragem. "Falando no geral, sem falar em nenhum caso específico, está a haver muitos amarelos e vermelhos em Portugal e isso é uma questão que tem de ser repensada. Não é do jogo de hoje, é de vários jogos. No futebol, há contacto e duelos e temos de ser inteligentes e adaptarmo-nos a este contexto e realidade", concluiu.