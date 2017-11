Continuar a ler

Na conferência de imprensa de antevisão da deslocação a Portimão, no sábado, às 16 horas, Pepa sublinhou que "os árbitros erram e vão continuar a errar", no entanto, "é triste" que se continue a alimentar esse assunto. "Porquê alimentar isso? Quem gritar mais alto é que condiciona?", questionou.Aos jornalistas, o treinador dos auriverdes aludiu ao facto de já se falar tão pouco de clubes como o Tondela, Desportivo de Chaves, Moreirense ou Portimonense."Com esta pouca vergonha que anda por aí, menos se fala ainda. A própria comunicação social alimenta isso: alimenta, alimenta, começa a ficar gordo e a ocupar o espaço todo do futebol", apontou.No seu entender, é importante dar mais espaço ao que é realmente o futebol, com entrevistas a jogadores de futebol ou até análises táticas às equipas."Só quero que isto termine, pois é dentro de campo que se ganham os jogos, independentemente de rivalidades e grandezas de clubes. Somos todos grandes, temos de ter respeito e saber andar nesta vida", concluiu.O treinador do Tondela comentava assim os recentes acontecimentos na arbitragem, com um primeiro pedido de dispensa e, já de madrugada, com a posição da Associação Portuguesa de Árbitros (APAF) em viabilizar os jogos do próximo fim de semana, mas a deixar um pedido de dispensa, que observa um prazo regulamentar de 20 dias.A APAF fez saber que a ausência dos árbitros em jogos acontecerá, caso não se verifiquem vários pressupostos exigidos pela classe, como a total ausência de insinuações da parte de clubes e agentes desportivos que coloquem em causa a honra e o bom nome dos árbitros.