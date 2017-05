Continuar a ler

Garantindo haver ainda "algumas por menores" por limar, Pepa disse que "é tempo de arregaçar mangas e começar a trabalhar, e há muito para fazer", para que a situação que o clube viveu nas duas últimas temporadas "não volte a acontecer".



Pepa afirmou que o clube vai tentar manter a estrutura base da equipa, "dando alguma estabilidade e um plantel mais equilibrado", mas apontou já lacunas, como o ataque, onde Heliardo, a única opção, "veio e teve que se adaptar muito rápido". "Fizemos muitos jogos sem opções para a frente de ataque e isto que sirva de lição para que este tipo de situações não se voltem a repetir", afirmou Pepa.



Gilberto Coimbra, nas palavras que dirigiu durante a cerimónia, reconheceu que as muitas mudanças na constituição do plantel para esta época fizeram com que a equipa só tivesse rendido aquilo que era capaz, "na recta final da temporada", reconhecendo, contudo, "qualidade no grupo". Pepa reconheceu a necessidade de "estabilidade", pelo que "vamos tentar manter o núcleo base da equipa desta temporada", salpicada com alguns reforços. "Quantos mais jogadores conseguirmos manter, mais fácil se torna o trabalho e mais fácil será a adaptação dos novos reforços", afirmou o treinador do Tondela, concluindo que "as coisas mais simples são as melhores e às vezes complica-se aquilo que é fácil".



Já Gilberto Coimbra não quer voltar a sofrer na próxima temporada e a "estratégia é fazer mais pontos" e "puxar mais pela sorte que, nalguns momentos, esteve arredada". O líder auriverde lembrou que a diferença pontual entre o Tondela e a primeira equipa da segunda metade da tabela foi apenas de 6 pontos, o que "atesta o equilibro entre as equipas", que "estão todas ao mesmo nível". Gilberto Coimbra reconheceu "qualidade ao plantel", mas prometeu "dar mais maturidade à equipa" para a próxima temporada, em linha com o que tinha defendido Pepa.

Pepa vai continuar no comando técnico do Tondela na próxima época. A garantia foi dada pelo presidente Gilberto Coimbra e pelo próprio no final de uma cerimónia que decorreu no Salão Nobre da Câmara de Tondela, que contou com todo o plantel, dirigentes e executivo camarário, para "festejar" a permanência do emblema tondelense pela terceira temporada consecutiva na Liga NOS."Não há grandes dúvidas", começou por referir Gilberto Coimbra, com Pepa a afirmar que "há vontade das duas partes". O técnico mostrou-se "feliz" por merecer a confiança do presidente do Tondela. "Já me sentia feliz antes, agora, num momento bom haveria deixar de estar?", questionou Pepa.

Autor: José Luís Araújo