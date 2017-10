Continuar a ler

O técnico dos beirões explicou depois que a equipa tentou reagir.



"A equipa reagiu, assentou o seu jogo e continuou à procura de chegar ao empate porque estávamos bem no jogo. Já na segunda parte, houve mais coração e pouca cabeça, principalmente depois do segundo golo. Entrámos com uma estratégia bem definida, em procurar mais ruturas dos nossos alas. Num lance parecido com o do primeiro golo, um cruzamento, em que sabíamos que o Marítimo era perigoso. O Ricardo [Valente] a aparecer ali nas costas do lateral, já tinha feito um golo parecido contra o Benfica. Às vezes, fica essa última imagem. Uma equipa desorganizada, que comete muitos erros, sem critério nos últimos 15 minutos, mas não fica essa imagem negativa. Ninguém baixou os braços e tentámos de tudo para marcar um golo e voltar ao jogo. No meu entender, houve 45 minutos de um Tondela superior e um Marítimo eficaz, que ficou muito mais tranquilo depois do segundo golo, começou a errar menos e a ter mais bola", concluiu.

Pepa, treinador do Tondela, analisou a derrota deste sábado diante do Marítimo, começando por agradecer o apoio dos adeptos beirões presentes no Funchal e falando depois do grande golo de Rodrigo Pinho."Não estava à espera de ter tanto apoio, tantos adeptos aqui e, para eles, um grande abraço. Não é nada fácil, mas apoiaram do início ao fim e é de louvar. Tivemos uma entrada muito positiva. [O golo do Rodrigo Pinho] foi um grande golo, um dos golos do campeonato, onde tivemos uma má abordagem no corredor central. Com a qualidade que tem, o Rodrigo conseguiu sair facilmente da marcação do nosso central. A equipa estava confortável. Sentia que o Tondela estava com personalidade, a discutir o jogo. Queríamos os três pontos. A verdade é que, na primeira oportunidade de golo, num remate de meio-campo, dá um golo em que tenho de dar os parabéns e houve alguns minutos de desconcentração", confessou.

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões