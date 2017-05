Continuar a ler

Na conferência de imprensa de antevisão da receção ao Sp. Braga, o treinador auriverde referiu que pretendem deixar escrita uma página na história do clube, sublinhando que a motivação de todos "está no limite"."Não há margem para mais nada: é ganhar ou ganhar. Que a partida chegue rápido e que a casa esteja cheia, pois é nossa expectativa que venha muita gente para nos apoiar, e da mesma forma que dissemos que temos que deixar tudo em campo, quem nos vier apoiar que deixe tudo, que grite e saia rouco", acrescentou.Aos jornalistas, Pepa evidenciou que na última partida, em que venceram o Arouca por 2-1, levaram para casa a possibilidade de ainda discutirem um lugar no escalão maior do futebol, quando muitos já tinham 'enterrado vivo' o Tondela."Depende de nós e nós não olhamos para terceiros, só olhamos para o que temos de fazer, num jogo muito difícil e contra uma grande equipa. O nosso foco está aí, no nosso jogo com o Braga e que tudo o resto aconteça com naturalidade, porque a ansiedade já é tão grande que não é agora que nos vai fazer tremer", apontou.Sobre o adversário, o treinador destacou que se trata de uma equipa muito forte em termos individuais e coletivos e que tem "um jogo interior muito interessante, principalmente pelos alas"."Está identificado, sabemos o que temos a fazer e que vai ser muito difícil, mas é para isso que estamos cá, para ultrapassar mais este grande obstáculo que temos pela frente. O nosso único pensamento é fazermos o nosso trabalho, conseguirmos ganhar, sairmos de cabeça levantada, consciência tranquila e depois estamos cá para fazer contas", concluiu.Tondela e Sp. Braga defrontam-se às 18 horas de domingo, no Estádio João Cardoso, em Tondela, em partida da 34.ª jornada da Liga NOS, apitada por Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.O Tondela evita a despromoção se fizer um resultado melhor do que o Moreirense, que recebe o, ou se ganhar e o Arouca perder no Estoril, neste caso com a condição de ficar com melhor diferença de golos, uma vez que ficariam empatados em pontos e nenhum tem vantagem sobre o outro no confronto direto.