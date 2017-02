Continuar a ler

Na conferência de imprensa de antecipação da receção ao Marítimo, Pepa admitiu que faltam cada vez menos jogos - sete em casa e cinco fora -, mas só no final é que se fazem as contas."Só temos de saber que temos de ter duas equipas atrás de nós e vamo-nos agarrar jogo a jogo para fazermos as contas no fim", acrescentou.O treinador 'auriverde' referiu que a sua equipa terá de colocar em campo, frente ao Marítimo, o melhor das duas últimas partidas que realizou em casa: o resultado frente ao Chaves (Tondela venceu por 2-0) e o volume ofensivo e a qualidade de jogo dos primeiros 45 minutos frente ao Feirense."Temos de pegar no que de melhor tivemos com o Feirense e o Chaves e levá-lo para dentro do campo: não para uma parte, ou para 60 minutos, mas para os 90. Queremos entrega total, aliada à qualidade de jogo e é atrás disso que nós vamos", alegou.Sobre o adversário, Pepa considerou tratar-se de uma equipa muito bem orientada, com o treinador Daniel Ramos a fazer "um trabalho a roçar a excelência"."Conseguiu estabilizar a equipa, que sofre poucos golos: a última derrota que tiveram já foi há muito tempo. É uma equipa que se sente confortável mesmo sem bola e isso quer dizer que se organiza e defende bem, tem valores individuais que tornam um coletivo forte e fazem a diferença", destacou.No entanto, Pepa recorda que o Chaves se encontrava numa posição semelhante, aquando da deslocação a Tondela, onde perdeu por 2-0."Seja o Marítimo ou seja quem for, temos de nos agarrar a nós, ao que podemos fazer e controlar, pois outras não passam por nós. No que depender de nós, vamos agarrar-nos a isso com tudo, respeitando, claro, o Marítimo", apontou.A conferência de imprensa contou ainda com a presença do defesa central Pica, que deverá ser titular na partida com o Marítimo, uma vez que os dois colegas de setor - Rafael Amorim e Kaká - encontram-se a cumprir castigo."Sou mais um que quer ajudar e está à espera da sua oportunidade para entrar na equipa. Só me compete dar o meu máximo e ajudar a equipa a conquistar os três pontos que é o nosso objetivo", disse.O atleta evidenciou que o grupo está unido e continua de olhos postos na manutenção na I Liga de futebol."Queremos resolver a nossa situação o mais rapidamente possível e temos mesmo de nos unir, pois só assim conseguimos chegar a algum lado. No futebol, enquanto é matematicamente possível, temos de continuar a acreditar e é a isso que nos temos agarrado", concluiu.Tondela e Marítimo defrontam-se no próximo sábado, às 16 horas, no Estádio João Cardoso, em Tondela, em partida da 23.ª jornada da Liga NOS, apitada por Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.O Marítimo ocupa a sexta posição do campeonato com 33 pontos, enquanto o Tondela é 18.º e último, com 14.