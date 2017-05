Continuar a ler

Pepa admitiu ainda que não sabe como será o seu futuro. "Se vou continuar não sei e heróis são os jogadores e o presidente. A única coisa que sinto é uma alegria imensa. Estive no Feirense nove meses, quase dez, não festejei a subida e é uma mágoa que vou levar para o resto da vida. Compreendo as decisões de quem as tomou e fiquei feliz com a subida do Feirense. Em Moreira estávamos acima da linha de água e a praticar bom futebol e também fui despedido. Dói muito, foi uma facada grande em tão pouco tempo ter passado por essas duas situações. Tinha prometido a mim mesmo que esta época ia ficar a descansar, mas era impossível dizer que não [ao presidente do Tondela] e aceitei o desafio. Estávamos em último e agora também mereço festejar um bocadinho. Não há Pepa heróis, nem milagreiros, é o grupo de trabalho, os jogadores foram fantásticos. Depois as condições que o clube são muito boas", acrescentou.



"O Tondela ficou na I Liga, é a segunda vez que fica e que seja por muitos anos. Há que festejar muito, mas dentro de dois dias, na minha opinião, com ou sem Pepa, o meu conselho é que a direção comece já a arregaçar as mangas e a trabalhar na próxima época, para não acontecerem situações como a do ano passado e este ano. É um conselho que dou, dá muitos pontos fazer um bom planeamento. O clube merece e tem tudo para ficar na I Liga muitos anos", afirmou ainda o técnico.



O Tondela garantiu a permanência na Liga NOS ao vencer (2-0) o Sporting de Braga, por 2-0, na última jornada da competição. Um triunfo alcançado em casa, numa tarde que acabou em grande euforia para jogadores, adeptos, treinadores e dirigentes do clube beirão. O próprio Pepa admitiu que este foi o jogo da sua vida... "por tudo"."Este é um clube com pouca história na I Liga, mas é um clube muito sério e com um grupo de trabalho fantástico. Nos últimos seis jogos fomos a melhor equipa do campeonato. O milagre foi acreditar muito, deram-nos como mortos, mas o futebol é fértil em surpresas e nós fizemos pela vida. A partir de certa altura do campeonato tivemos uma conversa frontal e assumimos que em termos individuais grande parte das equipas eram superiores à nossa. Mas, nós quando entravámos em campo não olhávamos para o individual e só olhámos para o coletivo. Acredito que foi isso fez a diferença, em termos de raça e de entrega ninguém podia correr mais do que nós", sublinhou o técnico do Tondela após o encontro.

