"Sabemos que podemos fazer muito melhor ofensivamente e, por isso, não saio satisfeito, mas um ponto é sempre positivo, embora seja curto para nós".



"Viemos para ganhar, mas notou-se alguma ansiedade nos jogadores, fomos precipitados, falhámos muitos passes e não fomos eficazes", concluiu.



O treinador doapontou diversas lacunas à exibição da sua equipa que este domingo empatou 0-0 no reduto dona 24.ª jornada da Liga NOS."Não ficámos satisfeitos com o empate, mas a verdade é que nos faltou critério ofensivo, nomeadamente quando tínhamos posse de bola. Ainda melhorámos na segunda parte, mas foi muito curto para o que pretendíamos. O Paços de Ferreira foi melhor e há que valorizar isso", afirmou Pepa no final do encontro.O Tondela é o lanterna vermelha do campeonato e o empate, ainda que "positivo", é curto para as necessidades da equipa, como aponta o técnico.

Autor: Lusa