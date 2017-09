Continuar a ler

Na conferência de imprensa de antevisão da deslocação a Chaves, Pepa sublinhou que vão estar em campo duas equipas que procuram "de forma constante e muito ávida o golo"."Criam várias oportunidades de golo, tanto nós como o Chaves e perspetiva-se um jogo emotivo. Aliás, todos os nossos jogos têm sido incríveis em termos de emoção, desde o primeiro até aqui, tirando o de Setúbal, da Taça da liga, que não foi com muita chama, mas de lá para cá, todos os nossos jogos são emotivos, com muita alma e muita entrega", acrescentou.O treinador auriverde acredita que o Chaves faça entrar em campo o mesmo onze das últimas partidas e que lhe tem proporcionado boas exibições."Nos últimos dois jogos, teve duas vitórias em que não sofreram golos e onde acabaram por dar um salto na tabela. Isso reforça aquilo em que temos vindo a tocar, de que uma vitória, três pontos, colocam o último praticamente a meio da tabela", referiu.Aos jornalistas, Pepa disse ainda não estar muito preocupado com os três atletas do setor recuado que tem lesionados, para além de não contar com Fhad Moufi, expulso na última jornada."Obriga a mudanças, mas, sinceramente, não estou preocupado, a resposta em jogo e durante a semana foi muito positiva. Claro que é preferível ter tudo e todos, pois ficamos mais fortes em termos de opções, mas sei que quem vai lá para dentro tem disponibilidade física e mental, capacidade de perceber o jogo, colocar o coletivo à frente do individual e uma entrega total ao jogo", concluiu.Chaves e Tondela defrontam-se às 20H30 de sexta-feira, no Estádio Municipal de Chaves, em Chaves, em partida da oitava jornada da Liga NOS.O Chaves ocupa a 11.ª posição da tabela classificativa com sete pontos, enquanto que o Tondela ocupa o 17.º lugar, com cinco pontos.