Na conferência de imprensa de antevisão da deslocação de sábado à Madeira, onde os auriverdes irão defrontar o Marítimo em jogo da 10.ª jornada da Liga NOS, Pepa sublinhou que têm de "capitalizar o passado recente do clube"."Este é um clube que veio em poucos anos dos distritais para o futebol profissional e isto é sinónimo de um clube vencedor. Temos de ser nós, agora, que estamos na elite do futebol profissional, a criar o hábito de vitória", acrescentou.Sobre o adversário, o treinador destacou que se trata de uma equipa muito forte, bem orientada e que "abriu um ciclo vencedor incrível desde setembro de 2016 [na última época]"."Foi precisamente connosco, então, cabe-nos a nós também fechar este ciclo com uma vitória, independentemente de termos noção do que vamos encontrar. Temos de nos agarrar ao que temos feito", frisou.No seu entender, o Marítimo é "uma equipa muito cínica, no bom sentido da palavra" e que não se sente desconfortável quando não tem bola."Sabe o que fazer, não entra em desorganização ou em 'stress' emocional, porque identifica bem os momentos para depois sair em transição. Mas, o nosso foco também é grande nos três pontos", referiu.Pepa aproveitou ainda a ocasião para deixar "um abraço" a Junior Pius, que será alvo de uma intervenção cirúrgica ao final do dia de hoje.O defesa central nigeriano sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, num jogo treino que decorreu no início do mês, tendo pela frente cerca de seis meses de recuperação.Marítimo, quinto classificado, com 16 pontos, e Tondela, 12.º, com nove, defrontam-se às 16 horas de sábado, no Estádio do Marítimo, no Funchal, num jogo da 10.ª jornada da Liga NOS, que terá arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.