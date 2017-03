Pepa lamentou o empate deste sábado diante do Moreirense , dizendo que o Tondela acabou por ver a sua estratégia condicionada pelas lesões que obrigaram a mexidas no onze."Sem retirar valor ao Moreirense, a verdade é que ficámos condicionados [pelas lesões]. A primeira defesa do Cláudio foi aos 77 minutos. Foi aí que a equipa começou a quebrar. Tenho de realçar a qualidade de jogo, principalmente na primeira parte", começou por dizer o timoneiro dos beirões.O técnico salientou ainda a entrega da equipa: "Saímos daqui amargurados porque sentimos que tivemos tudo para fazer o segundo golo. Estávamos de rastos porque estávamos condicionados. Não podíamos mexer mais. Os jogadores estão frustrados, mas com o sentimento de que deram tudo lá dentro. Menos de boca e mais de ação. Saímos com o sentimento de que tudo fizemos para levar os três pontos".

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões