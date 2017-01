Continuar a ler

Na conferência de antecipação à receção ao Chaves, Pepa sublinhou que o grupo auriverde, com quem está a trabalhar há duas semanas e meia, tem assimilado muito bem a sua metodologia, mostrando-se muito disponível para aprender novas ideias e processos."Em termos anímicos também sinto que é um grupo confiante, a querer virar rapidamente os últimos resultados e começarmos a pontuar para irmos por ai acima. Sinto um grupo forte, confiante e com compromisso assumido de que cada jogo que temos pela frente é como se fosse o último", acrescentou.No entanto, o treinador dos beirões alerta que "esse querer muito forte, em termos de ganhar, não pode ser confundido com ansiedade""Temos de continuar a saber lidar com isso. Temos de eliminar o pensamento negativo e ir atrás das coisas boas, do positivismo", sustentou.Sobre o adversário, Pepa destacou que se trata de uma equipa muito agressiva e concentrada, com bons valores individuais que se traduzem num coletivo forte."Não há equipas invencíveis, apesar do Chaves ter poucas derrotas: tem três derrotas, duas fora e uma em casa com o Benfica. Temos de ter capacidade para ter bola, criar oportunidades de golo e estar muito focados na reação à perda e depois, com uma entrega muito grande, organização e rigor, para irmos atrás dos três pontos", apontou.Pepa aludiu à importância de os auriverdes passarem a ter mais posse de bola, um maior volume ofensivo e concentração máxima."Queremos, acima de tudo, marcar aqui uma posição muito forte: é a nossa casa, o nosso estádio, os nossos adeptos e a nossa cidade. O rigor não chega em 60 ou 70 minutos, o foco tem de estar sempre presente e temos noção que uma boa imagem não chega, não dá pontos", concluiu.Tondela e Chaves defrontam-se às 11:45 de sábado, no Estádio João Cardoso, em Tondela, em partida da 19.ª jornada da Liga NOS, apitada por João Matos, da Associação de Futebol de Viana do Castelo.O Chaves ocupa a sexta posição do campeonato com 27 pontos, enquanto o Tondela é o lanterna-vermelha, com dez pontos.