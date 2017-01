Continuar a ler

De qualquer forma, Pepa mostrou-se confiante no futuro. "Pagámos caro, não tivemos a bola que queríamos, mas vamos ter mais. O caminho é longo e o trabalho que temos pela frente é muito, mas vamos conseguir disputar o jogo com qualquer equipa e isso hoje ficou demonstrado, o Braga teve poucas oportunidades, mas foi eficaz e aproveitou as que teve", sublinhou.O treinador do Tondela lembrou que o lance do primeiro deixou marcas, mas fez questão de salientar: "Discordo que digam que o Tondela aguentou o nulo até ao intervalo, foi mais não conseguir ir a ganhar, que é diferente. Viemos aqui para ganhar o jogo, parabéns ao Braga, mas saímos com um sabor amargo porque sentimos que podíamos ter feito mais.""Temos que ter cuidado com o que estamos a fazer e exigir, não venho dizer que as coisas estavam mal, são ideias de jogo e forma de trabalho diferentes. Mais do que chicotada psicológica é metodológica, que vai demorar. Mas também não temos muito tempo, temos que arregaçar as mangas e o grupo tem capacidade para assimilar as ideias", concluiu.