Comparativamente com a última jornada, em que o Tondela perdeu por 2-0 com o Sp. Braga, Pepa decidiu acrescentar um terceiro guarda-redes aos convocados (Miguel Batista) e estrear Yordan Osorio, um dos reforços de inverno, que vem colmatar a ausência por castigo de Rafael Amorim.



De regresso estão Bruno Monteiro, que falhou a última partida por estar com gripe, e Alassane També, ficando de fora Jaquité. Igualmente ausentes, também por estarem cedidos pelo Benfica, ficaram Pedro Nuno, que esteve no banco contra o Sp. Braga, e Lystcov, que já não tinha sido convocado para a última jornada.



Benfica e Tondela defrontam-se no domingo às 16 horas, no Estádio da Luz, em Lisboa, em partida da 18.ª jornada da Liga NOS, apitada por Bruno Esteves, da associação de Setúbal.



O Benfica é o líder do campeonato com 42 pontos, enquanto o Tondela é o lanterna-vermelha, com 10 pontos.



Lista dos 19 convocados:



- Guarda-redes: Cláudio Ramos, Ricardo Janota e Miguel Batista.



- Defesas: Pica, Kaká, Jaílson, David Bruno, Yordan Osorio, Ruca e Alassane També.



- Médios: Dylan Flores, Claude Gonçalves, Hélder Tavares, Fernando Ferreira, Bruno Monteiro e Pité.



O treinador do Tondela, Pepa, convocou este sábado 19 jogadores para a deslocação à Luz, à 18.ª jornada da Liga NOS, num lista em que figuram apenas três avançados e o estreante Yordan Osorio.Miguel Cardoso, Wagner e Murilo são os únicos avançados que Pepa leva para a partida com o Benfica, líder do campeonato, ficando de fora Jhon Murillo por estar emprestado aos auriverdes pelos encarnados. As opções de Pepa ficaram ainda mais curtas para o setor avançado beirão porque Erick Moreno não conseguiu recuperar a tempo da lesão que sofreu no joelho direito e também porque o certificado do recém-chegado Heliardo ainda não chegou.

Autor: Lusa