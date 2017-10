Continuar a ler

Na conferência de imprensa de antevisão da receção ao Belenenses, no domingo (16 horas), Pepa deixou uma palavra para as vítimas dos incêndios que têm afetado o país e em especial para toda a população do concelho de Tondela."O grupo ficou abalado com o que aconteceu, foi uma semana difícil em termos de condições de trabalho, mas adaptámo-nos, trabalhámos dentro do possível, mas sempre com grande foco naquilo que é o próximo jogo", acrescentou.Apesar das adversidades dos últimos dias, o treinador auriverde diz que os seus jogadores estão preparados para a receção ao Belenenses, depois de não ter existido acordo para o adiamento do jogo."Estávamos preparados, tanto para o caso de ser adiado, como devia ter sido, porque foi inqualificável aquilo que aconteceu, como também estamos preparados para domingo, para que venha o jogo", referiu.No seu entender, é dentro do campo que a resposta deve ser dada pelos seus jogadores, que irão representar toda uma região."Isto era escusado e era resolvido de outra forma, quando temos entidades que podem resolver. Mas, os jogadores são fortes, tal como a cidade: quem nos estava a catalogar como frágeis e debilitados vai ter uma surpresa domingo, dentro das quatro linhas", apontou.Sobre o adversário, Pepa destacou que se trata de uma equipa que vem ganhando vários jogos, com exceção do último jogo da Taça de Portugal, com a equipa do Restelo a ser eliminada pelo Santa Clara (3-2 após prolongamento)."A partir do momento em que alterou para o 4-4-2, começou a ter outro tipo de soluções, principalmente no jogo direto, com mais cruzamentos, porque a qualidade já a tinha para o jogo interior e circulação da bola. Ficou com mais poder de fogo, principalmente na área", concluiu.