Na conferência de antecipação da deslocação à Luz, no domingo (16 horas), em que estarão frente a frente primeiro e último classificados, Pepa evidenciou que está consciente das dificuldades que a sua equipa vai encontrar ao logo da partida."É o Benfica, um jogo muito difícil, sem dúvida, temos noção disso e da dificuldade que vamos ter. É capaz de ser a equipa com volume ofensivo e intensidade mais forte", acrescentou.Há pouco mais de 10 dias no comando dos auriverdes, Pepa mostrou-se satisfeito com o que os seus jogadores mostraram na última jornada, na deslocação a Braga, apesar da derrota por 2-0."Defensivamente tivemos muito bem na primeira parte com o Sp. Braga e, se tivéssemos sido eficazes, não tenho dúvidas de que íamos para o intervalo a ganhar por 1-0 ou 2-0. Não o conseguimos, mas agora na Luz sabemos que vamos ter menos bola, e temos de nos agarrar às oportunidades e à capacidade de criar algum desconforto, para não dizer muito, ao Benfica, mesmo sabendo da grande organização que tem", apontou.No seu entender, o grupo tem vindo a assimilar o que pretende e a crescer, mesmo ainda com poucos treinos sob o seu comando."O grande desafio que temos é não dar um passo atrás. Não conseguimos pontos [em Braga], mas crescemos em termos de organização e esse é o caminho: ter uma imagem forte, a médio e curto prazo, e acredito que seja já amanhã [domingo]. Quando menos esperarem o Tondela vai reerguer-se", sublinhou.Pepa prometeu ainda que 'nas finais' que o Tondela irá ter até final do campeonato, irá apresentar uma equipa aguerrida, organizada e na luta pelos três pontos."A nossa margem agora é zero, a tolerância é zero e temos de aliar a isso confiança, diminuir a ansiedade, minimizar os erros e agarrarmo-nos ao jogo como nos agarramos a vida. Vamos agarrar-nos a todas as jornadas como se fossem a última", concluiu.