Na conferência de imprensa de antevisão da receção ao Boavista, Pepa sublinhou que espera que a sua equipa tenha um último terço de campeonato "com um caminho menos sinuoso e com menos pedras" do que no último ano, em que escapou 'in extremis' à despromoção."Queria uma estrada limpa. Mas, para isso acontecer lá à frente, temos de fazer pela vida agora", acrescentou.No seu entender, cada jogo tem de ser encarado como uma final, independentemente de ser em casa ou fora, no entanto, espera que a sua equipa faça da sua casa uma fortaleza.Para tal, apela ao apoio dos adeptos, que na última partida em casa, em que o Tondela venceu o Belenenses por 2-0, mostraram uma força tremenda, que o fez recordar as últimas partidas da época passada."É mais um apelo, porque faz a diferença, faz mesmo a diferença. Todo o apoio conta, principalmente em casa", apontou.Sobre o adversário deste sábado, Pepa destacou que se trata de uma equipa com um plantel muito interessante e com um meio campo muito forte e experiente, que "gosta de ter bola e não treme"."É uma equipa que traz sempre muitos adeptos e muita força, com todo o historial que sabemos. Estão reunidas as condições para, dentro de campo, ser uma luta boa, antevejo um jogo muito intenso, com agressividade de um lado e do outro no limite", frisou.O treinador 'auriverde' aproveitou ainda para avançar que o 'onze' de sábado vai ser o mesmo que fez entrar na última jornada frente ao Marítimo, em que perdeu por 2-0."Não é por se perder o jogo que se alteram cinco ou seis jogadores. Confio a 100% no plantel e naquilo que está a ser feito", concluiu.Tondela, 14.º com nove pontos, e Boavista, 9.º com 13, defrontam-se às 16 horas de sábado, no Estádio João Cardoso, em Tondela, em partida da 11.ª jornada da Liga NOS que será dirigida por João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.