Pepe já reagiu ao artigo de opinião de Fernando Gomes publicado esta sexta-feira na imprensa no qual apela à urgência de "responder aos sinais de alarme" no futebol português. Através do Instagram, o internacional português, agora a alinhar no Besiktas, mostrou o seu apoio ao presidente da Federação Portuguesa da Futebol, sublinhando que é tempo de promover a união no 'desporto-rei'."Depois de ler o artigo escrito pelo presidente da FPF e amigo Fernando Gomes, aproveito para lhe demonstrar o meu apoio neste que é o seu mais recente objetivo, promover a união e paz no futebol. Para que juntos possamos ser e ter um peso importante na Europa e no Mundo, é necessário que haja união. Que haja competitividade não significa que haja rivalidade ... todas as classes que representam e fazem do futebol a sua profissão devem-se manter unidas e trabalhar para que o futebol seja o espetáculo das famílias, das crianças, de todos ... O futebol deverá ser para todos nós e aos olhos do mundo que nos rodeia sinónimo de união e conquistas", pode ler-se na conta do central português naquela rede social.