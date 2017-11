Ainda havia pessoas a entrar no Estádio Dr. Magalhães Pessoa e Fernando Santos já estava a coçar a cabeça por causa do primeiro problema no encontro. O relógio assinalava 8’ quando Pepe se sentou no centro do relvado, pedindo assistência médica de forma quase imediata. Isto porque o central, que começou a partida como capitão, ficou com muitas queixas no tornozelo direito após um lance na área norte-americana.A equipa médica portuguesa apressou-se e cortou a ligadura à volta do pé direito do defesa do Besiktas, mas a indicação de que era preciso fazer a substituição veio logo a seguir. Pepe não conseguia continuar dentro das quatro linhas e deu lugar a Neto, saindo debaixo de aplausos.