Dois jogos pela Seleção sub-21 e 180 minutos depois, Pepê regressa revigorado à Amoreira. O médio português, emprestado pelo Benfica ao Estoril, não havia sido opção regular tanto com Pedro Emanuel como com Filipe Pedro, e assume agora estar preparado para dar tudo com Ivo Vieira.

"Voltei a ter competição e isso é muito importante para os níveis físicos e motivacionais. Sinto-me cheio de vontade de ajudar o Estoril a sair da situação em que se encontra porque o grupo de trabalho tem imensa qualidade. Vamos saber ultrapassar esta fase complicada", prometeu o jovem jogador ao site dos canarinhos.

Pepê conta apenas cinco presenças pelo Estoril em 2017/18 , duas delas como titular, e também por isso assumiu que não seria fácil ser opção de Rui Jorge e até vir a integrar o onze ante Roménia e Suíça, o que se veio a verificar. "Trabalho sempre para ajudar o meu clube a cumprir os seus objetivos e se esse trabalho me permitir ter visibilidade para representar o meu país, tanto melhor", referiu, recordando o momento em que foi convocado para render o lesionado João Gamboa (Marítimo). "Atendendo ao facto de estar a ter poucos minutos no Estoril sabia que não seria fácil ser opção, mas devido à infelicidade de um companheiro acabei por ser chamado. É sempre um enorme orgulho representar Portugal e ter mais uma oportunidade de mostrar o meu valor", frisou o médio-defensivo, de 20 anos. Ainda em relação às exibições pelos sub-21, o futebolista, de 1,82 metros, mostrou-se feliz por alcançar "resultados favoráveis" na qualificação rumo ao Euro’2019, referindo que pode ainda "melhorar". "Senti-me bem embora precise de readquirir ritmo competitivo e confiança para mostrar mais do meu futebol", sublinhou.

Autor: Flávio Miguel Silva