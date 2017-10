Continuar a ler

Esta decisão foi suspensa pelo recurso do Real para o Conselho de Justiça , cuja decisão aguarda o fim do prazo para declarações dos contrainteressados, casos de Belenenses e Portimonense, que termina na sexta-feira, disse à Lusa fonte federativa, acrescentando que o processo deve ser decidido na reunião do órgão, na próxima semana.Fonte oficial da Liga Portuguesa de Futebol Profissional disse esta terça-feira à Lusa que aguarda com naturalidade o desenrolar do processo, confirmando ter pedido "celeridade" na apreciação do mesmo por parte do CJ, tendo em conta a calendarização da prova.Com a desclassificação do Real, o Belenenses foi reintegrado na prova, no Grupo B, juntamente com Sporting, Marítimo e União da Madeira, passando o Portimonense para o Grupo A, com Benfica, Sporting de Braga e Vitória de Setúbal, sendo que ainda não foram agendados os encontros dos emblemas envolvidos neste processo.