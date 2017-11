O jogo de amanhã com os norte-americanos, em Leiria, deverá ter casa cheia. Já foram vendidos mais de 13 ml bilhetes e é de prever que, até à hora do jogo, voem os ingressos que faltam para esgotar a lotação do estádio, à volta de 23 mil lugares. Refira-se que, segundo informação da federação, os bilhetes disponíveis online nos sítios da FPF e do Continente já estão esgotados, pelo que os interessados em assistir ao jogo e engrossar assim a onda de solidariedade para que o mesmo se destina, podem adquirir os ingressos nos locais habituais, isto é, no próprio estádio e no Teatro José Lúcio da Silva. A Seleção Nacional treina-se hoje de manhã na Cidade do Futebol pelas 10.30 horas, seguindo para Leiria depois do almoço.A conferência de Imprensa de lançamento do jogo com os Estados Unidos, que contará com a presença de Fernando Santos e um jogador da equipa nacional, será efetuada já em Leiria, pelas 16 horas.