Yebda e Rosell estão praticamente afastados do jogo de hoje frente ao Benfica. Apesar de ainda subsistir uma réstia de esperança nos azuis em contar com a experiência de Yebda, a hipótese de o argelino integrar a convocatória afigura-se como remota, prevendo-se que seja o sueco Persson, contratação de inverno, a aparecer a titular imediatamente à frente do quarteto defensivo e num sector que será completado, tudo o indica, pelo regressado Vítor Gomes, depois de cumprido um jogo de castigo, e por André Sousa.

Mais à frente, João Diogo pode aparecer na ala direita. O facto de o ex-maritimista atacar bem e poder constituir-se como o primeiro obstáculo às iniciativas do Benfica pelo flanco esquerdo das águias é visto como uma arma a explorar, enquanto Edgar Ié ocupará o lugar de lateral-direito.

