O técnico Paulo Alves conta desde esta terça-feira com um novo ponta de lança. Os responsáveis do União anunciaram a contratação de Petar Orlandic, um avançado de 27 anos e de origem montenegrina, que nas últimas 3 temporadas representou o Estrela Vermelha, onde fez um total de 32 jogos, marcando 14 golos.Este futebolista já teve uma passagem muito curta por Israel, onde na época de 2013/14, vestiu as cores do Hapoel Tel Aviv, sendo emprestado pelo seu clube, o FK Zeta, do Montenegro, equipa onde se estreou como sénior.

Autor: João Manuel Fernandes