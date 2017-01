Continuar a ler

O técnico decidiu apostar em Pedro Nuno (vindo do Benfica por empréstimo, em dezembro último, depois de contratado à Académica) e Jaquité.



"Quisemos dar sangue novo à equipa, outra dinâmica, mas não o conseguimos nos primeiros 30 minutos, só depois. O Pedro Nuno é um jogador que está connosco há um mês, vinha jogando na Académica, antes de vir para Tondela. O Jaquité tem crescido e está a ganhar maturidade, fez um bom jogo na minha maneira de ver. Arriscámos no sangue novo a dar à equipa", reconheceu.



O Tondela está em último lugar na classificação, com apenas 10 pontos, uma situação que Petit reconhece ser complicada.





"Os treinadores vivem dos resultados e sabemos que estamos no último lugar. Gosto muito do clube e do presidente, quero ajudar e dentro do melhor para o clube e para mim, quero continuar a trabalhar nesta profissão", analisou. "Dentro disso, vamos analisar e o melhor para o Tondela será o melhor para mim. Sou crescidinho e ando no futebol há muitos anos e sei ver quando as coisas não estão bem, vejo a insatisfação normal dos adeptos e que sangue novo e alguma voz diferente dentro do balneário também pode vir acontecer: vamos conversar, não tenho nenhum problema nessas situações".