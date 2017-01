Continuar a ler

Recorde-se que Petit, de 40 anos, chegou ao Tondela em 2015/16, um clube que ajudou a 'salvar' da despromoção na época passada. Os tondelenses ocupam neste momento a 18ª e última posição do campeonato com apenas 10 pontos."A Tondela SDUQ lembrará para sempre o trabalho do técnico ao longo do último ano, de onde evidentemente se ressalva a campanha de sucesso que guiou o CD Tondela à manutenção na Liga NOS 2015-2016, e deseja-lhe os maiores e mais sinceros votos de sucessos pessoais e profissionais no prosseguimento da sua carreira", pode ler-se ainda em comunicado.