Continuar a ler

Na conferência de antevisão à receção ao Arouca, Petit sublinhou a importância de vencer a primeira partida de 2017, para encetar a fuga à última posição da tabela classificativa."Queremos começar bem e para isso é preciso estarmos focados no jogo de amanhã [domingo]. Queremos a primeira vitória neste ano novo e, para isso, temos de ser iguais a nós próprios", referiu.Sobre o adversário, o técnico 'auriverde' destacou "plantel recheado de bons valores, com muita qualidade e experiência, por terem entrado na Liga Europa"."Esperamos um jogo extremamente difícil, contra uma boa equipa, mas queremos dar uma boa resposta", acrescentou.Aos jornalistas, Petit admitiu que não esperava que a sua equipa ocupasse, nesta altura, a última posição da tabela classificativa."Podíamos ter mais pontos do que temos agora, mas no futebol existe infelicidade, azar, sorte e trabalho. Temos tido azar em alguns lances, que têm sido cruciais, e temos vindo a perder alguns pontos", considerou.Petit aludiu ainda à entrada de 17 novos jogadores no plantel, no início desta temporada, o que requer tempo de adaptação, que difere de jogador para jogador."Uma equipa para competir ao mais alto nível demora sempre seis ou sete meses, às vezes um ano, e há jogadores que nem se adaptam na primeira época e na segunda 'rebentam'. Temos de dar tempo e conhecer os jogadores", concluiu.Arouca e Tondela defrontam-se às 16 horas do próximo domingo, no Estádio João Cardoso, em Tondela, em partida arbitrada por Jorge Sousa, da associação do Porto.O Arouca é o 12.º classificado, com 17 pontos, enquanto o Tondela ocupa a 18.ª e última posição, com 10.