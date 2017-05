Continuar a ler

"Claro que queremos sempre algo diferente. Há trabalho nestes três anos. Pegando no Boavista no Nacional de seniores e levando-o à Liga e conseguindo os objetivos a três jornadas do fim. Depois pegando também no Tondela, numa situação critica, e conseguir também os objetivos. E agora no Moreira um calendário muito difícil mas sabia que havia qualidade e muita crença no plantel. Claro que queremos sempre algo na nossa vida. Mas estou muito contente com o que se conseguiu no Moreirense", admitiu.Em relação ao duelo desta tarde, Petit enaltece a atuação dos seus pupilos: "Estudamos bem o Porto. Sabemos que é uma equipa com muita qualidade. Tem muita qualidade na circulação de bola. Optamos por uma estratégia diferente hoje com dois avançados e duas linhas de quatro, com qualidade na saída e nas transições com muita gente a chegar à área. Na segunda parte sabíamos que íamos sofrer porque o Porto ia carregar. É uma equipa que luta pelos títulos e nós tínhamos de saber sofrer. Esta vitória é inteiramente justa pela entrega, pela dedicação e pela qualidade de jogo que fizemos".Relativamente ao futuro, o técnico dos cónegos prefere olhar para o... descanso que aí vem. "Tenho mais um ano de opção minha. Conseguimos os objetivos. Agora é estar com a família porque ao longo destes anos a família também sofreu um pouco. Não é fácil. Mas amanhã e depois de amanhã tenho tempo para falar com o presidente sobre as minhas ideias e do que pretendo para o meu futuro", explicou."O mais importante era que os jogadores conseguissem fazer uma época extraordinária e ficar na Liga NOS. Os jogadores também têm sofrido e este é um momento muito importante para todos e para a vila de Moreira que é importante que continue a lutar entre os melhores", concluiu.