Apesar de só ter assumido o comando técnico do Pinhalnovense na última segunda-feira, Ricardo Cravo acredita que a sua equipa pode ser notícia por afastar o V. Setúbal na 3ª eliminatória da Taça de Portugal. "O Vitória é favorito, mas dentro de campo as coisas até se poderão tornar fáceis para nós. Encaramos o jogo com ambição e temos a esperança de poder fazer Taça", garante a Record o técnico, de 53 anos, assumindo que a partida é especial."Tanto a nível desportivo como financeiro é um jogo extremamente apetecível. Temos uma equipa jovem e que tem motivação extra para causar uma surpresa no domingo", assegura Ricardo Cravo – que voltou a Portugal após uma experiência nos irlandeses do Athlone Town –, desvalorizando o facto de o adversário ter somado apenas um triunfo em oito jornadas na 1ª Liga, registo que contrasta com o do Pinhalnovense, que vem de quatro êxitos consecutivos. "Os jogos de campeonato e Taça são diferentes. Além disso, o Vitória tem a ambição de ir longe na prova, não acredito em facilidades", sublinha.Quanto à eventual vantagem de o encontro ser no sintético do campo Santos Jorge, o técnico é direto. "Os profissionais têm de estar preparados para jogar em qualquer tipo de terreno", vinca.

Autor: Ricardo Lopes Pereira