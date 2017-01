Continua na ordem do dia o conhecido interesse da Chapecoense em adquirir Rafael Bracali para os seus quadros. O próprio guarda-redes, de 35 anos, assumiu recentemente que se dependesse apenas da sua vontade, já estaria no Brasil. Posição que não parece causar incómodo pelos lados de Arouca, onde o único interesse passa por segurar o experiente guardião. Palavra do presidente Carlos Pinho."O Bracali é um jogador que tem contrato com o Arouca [n.d.r.: por mais duas épocas e meia], não teve propostas e nunca ninguém falou comigo daquele clube. Ele é e vai ser jogador do Arouca", assumiu o máximo responsável do clube a Record, prosseguindo: "Eu gosto muito do Bracali, ele é muito profissional, um grande guarda-redes. E se eu estou a trabalhar para reforçar a equipa, não ia agora deixar sair o Bracali..."Certo é que recentemente houve conversações com o empresário Beto Rappa, que tentou convencer a direção do clube português a abrir mão do seu guarda-redes titular. O Arouca está irredutível neste dossiê, tendo em conta sobretudo a importância do guarda-redes, que já assinou exibições de alto nível a valer conquistas de pontos importantes. Por outro lado, a sua saída obrigaria o clube a encontrar uma outra solução para a baliza e isso não está nos planos do clube arouquense, que tem estado ativo neste mercado de inverno.

Autor: André Gonçalves