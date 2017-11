Gerard Piqué 'assinou' pelo... Vizela

Gerard Piqué, defesa-central do Barcelona e da seleção espanhola, agitou ontem à noite as redes sociais. Até aqui nada de novo pois o jogador é uma figura mediática à escala mundial, tal como a sua esposa, a cantora colombiana Shakira. Contudo, desta vez Piqué surpreendeu ao surgir sorridente a assinar uma camisola do equipamento alternativo do Vizela, clube que lidera a Série A do Campeonato de Portugal com 23 pontos em nove jogos (já leva seis pontos de avanço do Merelinense). "Temos um novo fã que estará a torcer pelas nossas vitórias e por um grande campeonato rumo à subida. Obrigado Gerard Piqué", lia-se na página de Facebook do Vizela.Contactado porno sentido de explicar o processo de captação de tão ilustre adepto, Diogo Godinho, presidente da SAD do Vizela, mostrou-se satisfeito mas tranquilo e sem quaisquer euforias. "O Vizela é um projeto internacional com contactos no futebol pelo Mundo fora", afirmou. Esta iniciativa tem a ver com as relações internacionais da empresa Seca Corporate, que controla a SAD do emblema vizelense.

Autor: Bruno Freitas