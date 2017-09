Continuar a ler

Entregues ao departamento médico auriverde encontram-se ainda Osorio, Tembeng e Wagner.



De fora das contas de Pepa ficou também Joca, o médio que o Sp. Braga emprestou esta época aos beirões.



Sp. Braga e Tondela defrontam-se às 18 horas de domingo, no Estádio João Cardoso, em Tondela, em partida da 7.ª jornada da Liga NOS, apitada por Tiago Martins, da Associação de Futebol de Lisboa.



Lista dos 18 convocados:



Guarda-redes: Cláudio Ramos e Ricardo Janota.



Defesas: Fahd Moufi, Pité, Ricardo Costa, Joãozinho e Junior Pius.



Médios: Claude Gonçalves, Hélder Tavares, Pedro Nuno e Bruno Monteiro.



O treinador do Tondela, Pepa, convocou este sábado 18 jogadores para a receção ao Sp. Braga, entre os quais Pité e João Vasco, novidades no lote de escolhidos para a 7.ª jornada da Liga NOS.Comparativamente com a última jornada, em que o Tondela perdeu por 2-0 com o Sporting, o treinador auriverde decidiu deixar de fora o terceiro guarda-redes Ricardo Moura e viu-se privado de David Bruno e Nick Ansel, que se encontram lesionados.

