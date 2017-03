Continuar a ler

De regresso estão também os centrais Kaká e Osorio, que cumpriram um jogo de castigo.Comparativamente com a última jornada, em que o, Pepa decidiu levar a Paços de Ferreira o avançado Amido Baldé e o terceiro guarda-redes Miguel Batista.De fora, ficaram Rafael Amorim e Ruca, ambos por opção, e ainda Pedro Nuno, este último por estar castigado.Entregue ao departamento médico 'auriverde', continua Bruno Monteiro, a recuperar de uma entorse ao joelho direito.Paços de Ferreira e Tondela defrontam-se no domingo, às 11h45, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, em partida da 24.ª jornada da Liga NOS, apitada por Rui Oliveira, do Porto.O Paços de Ferreira ocupa a 14.ª posição do campeonato, com 24 pontos, enquanto o Tondela é 18.º e último, com 15.Cláudio Ramos, Ricardo Janota e Miguel Batista.Pica, Jaílson, Kaká, David Bruno, Osorio e Lystcov.Claude Gonçalves, Hélder Tavares, Pité e Fernando Ferreira.Batista, Miguel Cardoso, Jhon Murillo, Amido Baldé, Wagner, Heliardo e Murilo.