Continuar a ler

A situação que aconteceu no estabelecimento de Armindo Ferreira foi encarada como "um caso isolado", mas as autoridades prometem estar atentas.O caso da visita do líder da claque Super Dragões, Fernando Madureira, juntamente com alguns amigos, à taberna do pai de Jorge Ferreira, em fevereiro do ano passado, não teve qualquer consequência, uma vez que a investigação não permitiu encontrar grandes indícios de intimidação.Tudo aconteceu a 22 de fevereiro, dois dias após o árbitro ter dirigido o Paços de Ferreira-Benfica, que terminou com alguma polémica. O grupo entrou no estabelecimento e não terá sido servido pelo proprietário devido à hora tardia, tendo sido chamada a GNR. O líder da claque portista disse na altura que também chamou as forças policiais, mas porque Armando Ferreira não cedeu o livro de reclamações.